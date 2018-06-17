الأتراك في الأردن يدلون بأصواتهم في الانتخابات

بدأ أبناء الجالية التركية المقيمون في الأردن، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة.

وأقيمت مراكز الاقتراع في السفارة التركية بالعاصمة عمان، حيث يوجد نحو 2500 مواطن يقيمون بالمملكة، وتستمر العملية حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ).

وقال السفير التركي لدى الأردن مراد قرة غوز بعد أن أدلى بصوته: "إنه يوم خاص لنا، فالأخوة كما ترى جاؤوا ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعملية الانتخابية تسير على أكمل وجه".

وتابع قرة غوز "رغم أننا في عطلة عيد، لكنهم لم يتأخروا (الناخبون)، وهناك ما يزيد على 1800 مواطن تركي في الأردن يحق لهم التصويت.. بدأت العملية الانتخابية الساعة التاسعة صباحاً ومستمرون حتى التاسعة مساء".

ووفق كشوفات السفارة الرسمية، فإن عدد المواطنين الأتراك المدرجين بسجلات الناخبين في الأردن هو 1943 ناخباً.

أحمد الترك أكبر الناخبين الأتراك في الأردن (98 عامًا)، لم يمنعه كبر سنه من ممارسة حقه الانتخابي، معبراً عن سعادته بالمشاركة.

ويتواصل الاقتراع خارج تركيا حتى 19 يونيو/ حزيران الجاري، وينتظر أن يشارك فيه أكثر من 3 ملايين ناخب، عبر 123 مركزًا انتخابيًا، في 60 دولة.

وتُجرى الانتخابات داخل تركيا، في 24 يونيو/ حزيران الجاري، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.