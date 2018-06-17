الجيش التركي: تحييد 9 إرهابيين في غارات جوية داخل البلاد وشمالي العراق

أعلن الجيش التركي اليوم الأحد، تحييد 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية على مناطق متعددة داخل البلاد وشمالي العراق.

وأوضحت رئاسة الأركان التركية، أن مقاتلات تركية استهدفت أمس، مواقع الإرهابيين في منطقة جوقورجا التابعة لولاية هكاري جنوب شرق تركيا.

وأضاف البيان أن "القصف الجوي طال مواقع المنظمة الإرهابية في منطقتي زاب وأفاشين - باسيان بشمال العراق".

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية دمّرت مواقع وملاجئ ومخازن أسلحة، عائدة للمنظمة الإرهابية.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.