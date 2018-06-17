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بلدية إسطنبول تهدي 10 حافلات لنظيرتها في الخرطوم

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
بلدية إسطنبول تهدي 10 حافلات لنظيرتها في الخرطوم

تبرعت بلدية إسطنبول الكبرى بـ 10 حافلات وقطع غيار وتجهيزات، إلى بلدية العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب بلدية إسطنبول، فإن "التبرّع جاء بناءً على طلب بلدية الخرطوم من نظيرتها في إسطنبول، مساعدتها بحافلات نقل داخلي".

وبهدف المساهمة في حل أزمة النقل الداخلي بالخرطوم، وقّعت بلدية إسطنبول بروتوكول الخدمة المشتركة مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا).

وبموجب البروتوكول الموقّع، فقد توجّه فريق مختص إلى السودان لتجهيز الحافلات وتسليمها إلى بلدية الخرطوم.

ويبلغ طول الحافلة الواحدة (من طراز سولو المحلية )، 12 متراً.

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