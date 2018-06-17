مئات الآلاف يشاركون في مهرجان العدالة والتنمية الانتخابي الكبير في إسطنبول

يواصل مئات آلاف المواطنين الأتراك القدوم إلى ميدان يني كابي أكبر ساحات مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في مهرجان حزب العدالة والتنمية الانتخابي الكبير في المدينة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى ورغم تساقط كميات كبيرة من الأمطار على المدينة بدأ مئات آلاف المواطنين الوصول إلى مكان المهرجان الأضخم في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المهرجان الذي يعتبر بمثابة باكورة مهرجانات حزب العدالة والتنمية استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والتي تجري الأحد المقبل في تركيا.

وشاركت رئيسة الوزراء التركية السابقة طانسو تشيلر، اليوم الأحد، في التجمع الجماهير الحاشد لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بميدان يني كابي في إسطنبول.

وتولت تشيلر رئاسة الحكومة التركية في الفترة من 1993-1996، وتعد أول سيدة تتولى هذا المنصب في تركيا.

وفي تصريح للصحفيين خلال تواجدها في الميدان، قالت تشيلر إنها تشارك في التظاهرة الشعبية، بدافع الحس الوطني.

وأضافت تشيلر أنه من الصعب جدًا إرضاء الشعب وإيجاد حلول للمشاكل العالقة، عن طريق الحكومات الائتلافية.

وتابعت قائلة: "الكل يقول ما لديه الآن، لكن الكلمة الأخيرة للشعب، وأتواجد هنا اليوم بدوافع وطنية".