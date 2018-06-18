أردوغان: سنقيم 5 مناطق صناعية عملاقة في تركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن خطط لإقامة 5 مناطق صناعية عملاقة في أنحاء مختلفة من البلاد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها "سنقيم 5 مناطق صناعية عملاقة في بلدنا، وسنوفر فرص عمل لـ 100 ألف شخص، ونحقق قفزة في الصناعة والتكنولوجيا".

وأرفق أردوغان التغريدة برسم معلوماتي (إنفوغرافيك) يشرح تفاصيل متعلقة بالمشروع.

وحمل الرسم عنوان "قفزة وطنية بالصناعة"، وتضمن عبارة "عبر مناطق صناعية عملاقة نشكل بنية تحتية صناعية وتكنولوجية من شأنها تحقيق طفرة في تركيا".

كما تضمن صورة لخريطة تركيا تظهر عليها المناطق الخمس، وهي ثلاث شمالي البلاد وواحدة في الغرب وأخرى في الجنوب.

وتسعى تركيا لتحقيق سلسة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.