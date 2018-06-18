أردوغان وقيادة الجيش التركي يؤكدان وصول قوات تركية لمحيط منبج

بدأ الجيشان التركي والأمريكي، الاثنين، تسيير دوريات شمال مدينة منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي شرقي محافظة حلب السورية.

وأفادت مصادر محلية، لمراسل الأناضول، بأن القوات التركية دخلت عبر حاجز "الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري الحر شمالي شرقي حلب ومدينة منبج.

وأشارت المصادر إلى أن الدوريات سارت على طول خط نهر الساجور الذي يفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش الحر ومدينة منبج، واستمرت نحو 3 ساعات.

وفي وقت لاحق أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي رسمياً أن الجيشان التركي والأمريكي باشرا في تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية درع الفرات ومدينة منبج.

وفي خطاب له بمدينة سامسون شمالي تركيا قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي بدأ بالفعل في تسيير دوريات على حدود مدينة منبج شمالي سوريا بموجب الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى الاتفاق سيشمل إخراج تنظيم ب ي د الإرهابي بشكل كامل من المدينة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أيضاً أن الجيش التركي بدأ اليوم مهامه في مدينة منبج شمالي سوريا، وذلك على هامش خطاب جماهيري في مدينة إسطنبول.

وتوصلت أنقرة وواشنطن إلى "خارطة طريق" يتم بموجبها سحب الميليشيا الكردية من منبج ونشر دوريات مشتركة لحفظ الأمن ومن ثم العمل على تشكيل مجلس محلي لإدارة المدينة.