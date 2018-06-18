الداخلية التركية: مقتل 22 إرهابياً بينهم 7 قيادات عليا في بي كا كا

أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل 22 إرهابياً بينهم 7 من القيادات العليا في تنظيم بي كا كا الإرهابي في العمليات المتواصلة ضد التنظيم داخل البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، الاثنين، أن العمليات المتواصلة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي داخل البلاد في الأسبوع الأخير أدت إلى قتل 22 إرهابياً بينهم 7 قيادات في التنظيم.

في سياق متصل، يواصل الجيش التركي عملياته الواسعة ضد التنظيم الإرهابي خارج البلاد لا سيما في جبال قنديل شمالي العراق.

ومنذ أسابيع، كثف الجيش التركي عملياته الجوية ضد مواقع الإرهابيين في شمالي العراق، وأعلنت رئاسة أركان الجيش التركي قتل عشرات المسلحين، وذلك بالتزامن مع تواصل العمليات البرية حيث وصل الجيش التركي إلى عمق 30 كيلومترا داخل العراق بحسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

وقبل نحو أسبوعين، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بمقدور بلاده متى تشاء السيطرة على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن جبال قنديل هدف قريب بالنسبة إلى بلاده، وأن السيطرة عليها "مسألة وقت".

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات لـ"بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الإرهابي، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.