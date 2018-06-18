تشاوش أوغلو: نستخدم الدبلوماسية والقوة العسكرية للدفاع عن تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن تركيا تستخدم الدبلوماسية والقوة العسكرية للدفاع عن نفسها.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، أمام تجار وصناعيي المنطقة الصناعية في ولاية أنطاليا غربي البلاد.

وأضاف تشاوش أوغلو أن صحوة الشعب التركي أقلقت نفوس عدم الراغبين بنهضة هذا الشعب.

وأشار إلى أن "كافة أنواع تحالفات الشر بدأت تتجمع لوقف نهضة تركيا؛ وأن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، فتحالفات الشر لا تزال تعمل لإعاقة تقدم تركيا".

وتابع تشاوش أوغلو، "لم تكن مسيرتنا طيلة السنوات الـ16 الماضية سهلة، فقد حاولوا جرنا إلى الكثير من الأزمات؛ لكننا تغلبنا بفضل الله وعزيمة الشعب على كل تلك المحاولات".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن "نفق بولو (غربي تركيا)، الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات استمر شقه في عهد الحكومات السابقة أكثر من 30 عاما، فيما تمكنت حكومات حزب العدالة والتنمية من شق 400 كيلومتر من الأنفاق في عموم البلاد خلال 16 عاما فقط".