البنتاغون: بدء تسيير دوريات أمريكية وتركية منفصلة في "منبج" السورية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إريك باهون، الإثنين، أن الجنود الأمريكيين والأتراك، بدأوا تسيير دوريات منفصلة في "منبج" شمالي سوريا.

وقال باهون، إن "الوحدات التركية والأمريكية بدأت اليوم بأنشطة تسيير دوريات منسقة ولكن منفصلة، استنادًا إلى خارطة طريق ومبادئ أمن منبج".

وأضاف أن "البلدين سيواصلان العمل من أجل أنشطة تسيير دوريات مشتركة، التزامًا بزيادة التعاون بينهما وفقًا للوضع الميداني".

وشدد على أن استقرار منبج يحظى بأهمية من ناحية العمليات المستمرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بشرق سوريا.

وأوضح أن "أنشطة تسيير دوريات مشتركة، هي جزء مهم لتحقيق الأمن والاستقرار طويل المدى بمنبج، إلى جانب أنها تعبر عن التزام الولايات المتحدة تجاه تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت رئاسة الأركان التركية، بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وكان التنظيم احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/ آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. ويشكل العرب حوالي 90% من سكان منبج.