الجيش التركي: تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا" في جبال قنديل

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، تحييد 10 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في عملية جوية على جبال قنديل، شمالي العراق، في 10 يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية حول العمليات العسكرية الجارية ضدّ مواقع الإرهابيين في جبال قنديل.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.