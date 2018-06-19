تحييد 26 إرهابياً في غارات جوية تركية شرقي البلاد وشمالي العراق

أعلنت رئاسة الأركان التركية، الثلاثاء، تحييد 26 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا" خلال اليومين الماضيين في غارات جوية على جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

وأوضحت الأركان التركية، في بيان، أنّ الغارات الجوية استهدفت مواقع إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، في منطقة أفاشين - باسيان بشمال العراق.

وأضاف البيان أن المقاتلات التركية أغارت أيضاً على مواقع الإرهابيين في منطقة هاني بريف ولاية دياربكر، ومنطقة سيلوبي التابعة لولاية شرناق جنوب شرق البلاد.

وإلى جانب تحييد الإرهابيين الـ26، استطاعت المقاتلات التركية، خلال الغارات، تدمير ملاجئ ومستودعات أسلحة كانت عائدة للتنظيم الإرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش في تركيا على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن.