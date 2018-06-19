محكمة تركية تقضي بمواصلة حبس عسكريين يونانيين اثنين

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بمواصلة حبس عسكريين يونانيين، دخلا منطقة عسكرية محظورة في ولاية "أدرنة" الحدودية مع اليونان، شمال غربي البلاد.

وخلال مرافعة أجريت اليوم، ادعى العسكريان أمام محكمة الجزاء والصلح بأدرنة أنهما عبرا الحدود بالخطأ، وطالب محاميهما بإخلاء سبيلهما.

ورفض أعضاء المحكمة الطلب، وأمرت باستمرار حبسهما رهن المحاكمة في تهمتي "محاولة التجسس العسكري"، و"دخول منطقة عسكرية محظورة"، نظرًا إلى عدم وجود أي تغيير في شروط الاعتقال.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أوقفت قوات حرس الحدود التركية العسكريين اليونانيين؛ الملازم "أجيلوس ميترتوديس"، والرقيب "ديميتروس كوكلاتزيس"، في منطقة "بازار كولا" الحدودية.