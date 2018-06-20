أردوغان: حكومات "العدالة والتنمية" تمكنت من خفض التضخم من 70 إلى 10%

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" تمكنت من خفض معدل التضخم من 70% إلى 10%، خلال سنوات حكم الحزب الـ16، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إنماءً أكبر للبلاد.

جاء ذلك في تغريدة مرفقة بصورة إنفوغرافية، نشرها أردوغان عبر حسابه على "تويتر"، بعنوان "الوقت وقت النمو بشكل أكبر".

وجاء في التغريدة: "قمنا بتحقيق نمو في اقتصاد تركيا، وزيادة القدرة الشرائية لدى شعبنا، خلال 16 عامًا. وخفضنا التضخم المزمن عند 70% إلى مستويات 10%. الوقت وقت النمو بشكل أكبر".

وأشار أردوغان أن بلاده حققت نموًا في الفترة بين 2003 و2017 بنسبة 5.7 بالمائة، وأن حكومات العدالة والتنمية رفعت الناتج المحلي الإجمالي من 230 مليار دولار أمريكي في 2002، إلى 851 مليارًا في 2017، بزيادة 3.7 أضعاف.

وأكد أن حكوماته تمكنت من رفع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 3 آلاف و500 دولار في 2002، إلى 10 آلاف و600 دولار في العام الماضي.

وأضاف أن معدل دخل الفرد السنوي ارتفع من 9 آلاف و208 دولارات إلى 25 ألفًا و655 دولارًا، في الفترة ذاتها، وفق نظام "تعادل القدرة الشرائية"، لترتقي البلاد بذلك من المرتبة 17 عالميًا إلى 13.