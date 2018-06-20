تركيا تعلن تسلمها الدفعة الأولى من مقاتلات (F-35) أمريكية الصنع غداً

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، رسميًا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستلم الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-35" أمريكية الصنع غدًا.

وأضاف بوزداغ، في مقابلة مع محطة (TGRT) التلفزيونية المحلية، أن الغرض من قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حظر بيع أنقرة مقاتلات من طراز "إف-35"، تمكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحصول على مطالب معينة من تركيا.

وأشار بوزداغ أن مشروع مقاتلات الـ "اف-35" مع الولايات المتحدة هو مشروع متعدد الأطراف، وأن تركيا طرفٌ وشريك لواشنطن في هذا المشروع؛ مؤكّدًا تسلم بلاده الدفعة الأولى من المقاتلات غدًا.

ولفت بوزداغ إلى وضع شرط إطلاق سراح القس الأمريكي المعتقل في تركيا "أندرو برونسون" وربط ملفه بتسليم المقاتلات "اف-35" لتركيا، يعتبر تهديدًا لا مبرر له.

وشدد أن القس المذكور يخضع لمحاكمة عادلة في تركيا، على خلفية أنشطة معادية وليس هناك مجال للتهاون في هذا الملف.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، قرر القضاء التركي حبس برونسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

كما ذكر بوزداغ بأن زعيم تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي لا يزال يقيم في الولايات المتحدة، وأن الإرهابي المذكور مسؤول بشكل مباشر عن استشهاد 251 مواطنًا في تركيا، وإصابة ألفين و194 آخرين، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.