رئيس الوزراء التركي: سوف نحطم رؤوس الإرهابيين في قنديل

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الجيش التركي سوف ينهي تنظيم بي كا كا الإرهابي في معقله بجبال قنديل شمالي العراق.

وقال يلدريم في خطاب جماهيري في إزمير اليوم الأربعاء: "الدور الآن جاء على قنديل، سوف نحطم رؤس الإرهابيين هناك، لن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، لقد عاهدنا أنفسنا على ذلك".

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" في شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها تلك تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن حدود البلاد مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.