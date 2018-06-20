مسؤول أممي: تركيا تتصدر قائمة الدول المستقبلة للاجئين

قال مسؤول أممي، إن تركيا باستضافتها لـ 3 ملايين ونصف مليون لاجئ، تتصدر قائمة الدول المستقبلة للاجئين حول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جون هوسايتر، مسؤول منطقة أوروبا الوسطى لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، خلال حفل نظمته المفوضية بالعاصمة المجرية بودابست، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو/حزيران من كل عام.

وأوضح المسؤول الأممي أن عدد اللاجئين حول العالم تجاوز 68 مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2017.

وأضاف أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة ضمن قائمة الدول العشر الأكثر استقبالاً للاجئين حول العالم، وذلك باستضافتها 970 ألف و400 لاجئ.

وتخلل الحفل الذي شارك فيه العديد من دبلوماسيي وممثلي الدول، معرضاً لصور تظهر حياة ومعيشة اللاجئين.

واليوم العالمي للاجئين، مناسبة يحتفي بها العالم، تخصص للتعريف بقضيتهم وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد أزماتهم وأعدادهم.