أردوغان يعلن تحييد 35 قيادياً بارزاً في تنظيم بي كا كا الإرهابي بجبال قنديل

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية عسكرية جوية للجيش التركي تمكنت قبل أيام من تحييد 35 قيادياً بارزاً في تنظيم بي كا كا الإرهابي في جبال قنديل شمالي العراق.

وقال أردوغان في خطاب جماهيري بولاية كهرمان مرعش، الخميس: "في العملية الثانية ضد جبال قنديل، استهدفنا اجتماعا لقيادات منظمة بي كا كا الإرهابية وتمكنّا من تحييد 35 قياديا بارزا منهم"، مشيراً إلى أن 20 طائرة حربية تركية نفذت العملية.

وأوضح أردوغان أن الغارة الأولى التي شاركت فيها 20 مقاتلة، استهدفت 10 مواقع للإرهابيين في جبال قنديل شمالي العراق.

وأضاف: "في الغارة الثانية ضد جبال قنديل، استهدفنا اجتماعاً لقيادات منظمة 'بي كا كا' الإرهابية، وتمكنّا من تحييد 35 قيادياً بارزاً منهم".

وخاطب أردوغان منافسه مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إيجة، قائلاً: "نحن لا ننتظر مثلكم اتصالأ هاتفياً من واشنطن عندما نقرر أن نتخذ خطواتنا، مثلما فعلنا في منطقة عفرين وفي جرابلس (السوريتين)".

وأردف: "ستشاهدون، في السنوات الخمس المقبلة، أردوغان يكثف جهوده من أجل خدمة شعبه وبلده، وسترونه يضاعف كفاحه من أجل قيم التآخي ووحدة الصف".

وأشار أردوغان إلى أن عملية إخلاء منطقة منبج السورية من الإرهابيين قد بدأت، وأن الجيش التركي بدأ بتسيير دوريات فيها.

وأضاف أن العرب هم السكان الأصليون لمدينة منبج، حيث بدأوا بالعودة إلى مدينتهم.

فيما لفت إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، لم يعلن صراحةً لغاية اليوم عن خططه لمكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأكد أن حكومات حزب "العدالة والتنمية" تمكّنت من كسر ظهر الإرهاب، مستشهداً بالعمليات العسكرية التي نفذها الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في عفرين وجرابلس، شمالي سوريا، وقنديل شمالي العراق.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" في شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.