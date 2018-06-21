بالأرقام.. النهضة الصحية التي قام بها العدالة والتنمية في تركيا خلال 16 عاماً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومات حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقوده، نفذت مشاريع في المجال الصحي، خلال الـ16 عامًا الماضية، غيرّت ملامح بلاده.

جاء ذلك في تغريده له عبر تويتر، مساء الأربعاء، أرفقها بأربع رسوم (إنفوغرافيك)، احتوت معلومات حول أبرز الإنجازات والمشاريع الصحية، التي تم تنفيذها في البلاد.

وأضاف أردوغان في تغريدته: "مواطنونا يحصلون على خدمات صحية لا مثيل لها بفضل المدن الطبية"، مؤكدًا مواصلة تركيا التفوق في هذا المجال عالميًا.

وجاء في الرسومات المعلوماتية:

وصل الإنفاق الصحي عام 2016 إلى 116.7 مليار ليرة تركية، بعدما كان 18.7 مليار في 2002.

ارتفع عدد الأطباء لكل 100 ألف شخص من 138 طبيبًا عام 2002 إلى 184 عام 2016.

زادت حصة النفقات الصحية من النفقات العامة من 12 بالمئة إلى 16.1 بالمئة، في الفترة ذاتها.

بلغ عدد المستشفيات ألفًا و520 مستشفى عام 2016، مقابل ألفٍ و156 عام 2002.

ارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات من 164 ألفًا عام 2002، إلى 232 ألفًا في 2017، بينما وصل عدد غرف العناية المركزة في 2017 إلى 36 ألفًا و609 غرفة، بعدما كان ألفين و214 غرفة عام 2002.

وتلقى مليون و21 ألفًا و907 أشخاص خدمة الرعاية الصحية في منازلهم، بين عامي 2011 و2018.

دخلت المدن الطبية الخدمة في ولايات مرسين وأضنة ويوزغات وإسبارطة وقيصري، وتستعد أخرى للبدء بتقديم خدماتها في ولايات أنقرة ومانيسا وإلازيغ وإسكي شهير.

وفي إطار مشروع إنتاج أجهزة التصوير الطبي المحلية، سيتم توفير الإنتاج والتطوير التكنولوجي لأجهزة مراقبة المرضى، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والتصوير بالأشعة السينية الرقمية، والتصوير المقطعي المحوسب.