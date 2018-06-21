"باهجة لي" مؤمن بفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت باهجة لي، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان هو الفائز بالانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنه يصول ويجول في كل ميدان ليتواصل مع المواطنين".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، خلال مشاركته في مقابلة مشتركة مع عدد من قنوات التلفزة المحلية، مساء الأربعاء.

وأضاف باهجة لي قائلا "نعم سيفوز لأنه يصول ويجول في كل ميدان، بكافة أرجاء البلاد ليتواصل مع الناس ويتحدث إليهم، وهذا الجهد حتمًا سيكون له مقابل يتمثل في فوزه؛ لأن شعبنا يقدر المجتهد".

وشدد على أهمية تولي "شخص له تجربة سياسية منصب رئيس الجمهورية التركية"، لافتًا أن الرئيس أردوغان "هو من يمتلك هذه الميزة، ولدي قناعة بأن الشعب سيصوت له".

والأحد المقبل، تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في البرلمانية.

وبخصوص العملية العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في جبال "قنديل"، شمالي العراق، قال دولت باهجة لي إن المنظمة الإرهابية لن تصمد أمام القوات المسلحة التركية، وستسلم عناصرها بنفسها.

وذكر في ذات السياق أن "هذه العملية كانت ضرورية لوضع حد لأحداث كلفت تركيا الكثير اقتصاديًا واجتماعيًا، وأدت لاستشهاد الكثير من أبنائها، فهذه العملية تطور جيد للغاية من أجل البلاد".

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.