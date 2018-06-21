تركيا تتصدر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية بـ 8 مليار دولار

تصدرت تركيا قائمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية على المستوى العالمي من خلال إنفاقها 8.07 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن برنامج المساعدات الإنسانية الدولية التابع لمركز "مبادرات التنمية" في لندن.

وأشادت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها الخميس، بالتقرير، قائلة: "مرة أخرى يتم التأكيد عالمياً على قوة الدبلوماسية الإنسانية التركية التي يتم تطبيقها بدون تمييز".

وبحسب التقرير الصادر يوم الثلاثاء الماضي، فقد حلت الولايات المتحدة بعد تركيا في المرتبة الثانية على القائمة، من خلال 6.65 مليار دولار، وألمانيا ثالثاً بـ 2.99 مليار دولار، وبريطانيا رابعاً بـ 2.52 مليار دولار، وأخيراً الاتحاد الأوروبي بـ 2.24 مليار دولار.

وأوضح التقرير، وفقاً للخارجية التركية، أن تركيا حافظت على موقعها المتقدم من نسبة مساعداتها الإنسانية إلى دخلها القومي، وذلك بنسبة 0.85%، وهو ما يجعلها الدولة الأكثر سخاءاً في العالم. تلتها كل من النرويج ولوكسمبورج بنسبة 0.17 بالمئة.

وشددت الخارجية على أن "تركيا مصممة على مواصلة سياساتها في المجال الإنساني لفائدة الإنسانية جمعاء".

وبالإضافة إلى نشاطاتها الإنسانية والإغاثية في جميع أرجاء العالم، تستضيف تركيا حوالي 3.5 مليون لاجئ سوري علاوة على اللاجئين العراقيين والأفغان وغيرهم.