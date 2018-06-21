تركيا على أعتاب تعزيز قدراتها الجوية بمقاتلات "إف 35" المتطورة



تعتزم أنقرة تعزيز قدراتها الجوية بمقاتلات من طراز "إف 35" التي أُنجزت بمساهمة فعّالة من قِبل الصناعات الدفاعية التركية.

وشاركت تركيا في مشروع صناعة الجيل الجديد من المقاتلات الهجومية المشتركة "إف 16"، عام 1999، بهدف سد احتياجات قيادة القوات الجوية.

وتخطط أنقرة لتأمين 100 مقاتلة من طراز "إف 35" خلال المرحلة القادمة، يتم الآن تجهيز 30 منها لصالح تركيا.

وسيجري حفل تسليم أول مقاتلة من هذا الطراز إلى تركيا اليوم الخميس، في منشأة لوكهيد مارتن بولاية تكساس الأمريكية.

وتحمل المقاتلة التي سيتم تسليمها إلى تركيا، الرقم (18-0001)، وسيتم تدريب طاقمها القيادي وفريق الصيانة في قاعدة لوكي بولاية أريزونا الأمريكية.

ويتم حاليا إعداد التحضيرات اللازمة لاستقبال المقاتلة، في قاعدة ملاطيا الجوية بتركيا.

ومن المقرر أن تصل المقاتلة الأولى من هذا الطراز إلى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام القادم 2019، لتبدأ جولة جديدة من التدريبات في عام 2020.

- المقاتلة "إف 35" ستعزز القدرات الجوية لتركيا:

وساهمت تركيا بشكل إيجابي في إنجاز المقاتلة "إف 35" التي تعدّ من أهم المشاريع على المستوى العالمي.

ويلبي هذا النوع من المقاتلات، احتياجات تركيا التقليدية والمستقبلية، لاحتوائها على أنظمة جوية فائقة التطور.

وستكون "إف 35"، أول مقاتلة من الجيل الخامس تنضم إلى الأسطول الجوي التركي.

وسيكون للطائرة تأثير مضاعف على الفعالية الهجومية والدفاعية لقيادة القوات الجوية التركية، وستوفر إمكانات وميزات إضافية لسلاح الجو مثل الرؤية المنخفضة وتقنيات أجهزة الاستشعار وأنظمة الرادار.

كما أن المقاتلة "إف 35" قادرة على إطلاق صواريخ تركية الصنع من طراز "كيتي" و"سوم - جي"، وبهذا ستكون القوات الجوية قادرة على ضرب الأهداف الحساسة والإستراتيجية بدقة عالية.

وستنضم تركيا إلى قافلة البلدان التي تمتلك هذا النوع من المقاتلات، فور استلامها للمقاتلة الأولى.

- المقاتلة "إف 35" مزوّدة بتكنولوجيا متطورة:

تستطيع المقاتلة "إف 35" التي تحلق بقائد واحد ومحرك واحد، القيام بوظائف متعددة كتنفيذ هجمات جوية وأرضية، وطلعات استكشافية.

وبفضل تصميمها الخاص، فإنها تستطيع إخفاء نفسها عن رادارات العدو، إضافة إلى أن نظام "داس" الموجود فيها، يوفّر لها إمكانية الرؤية على مدار 360 درجة.

وتتمتع "إف 35" بخاصية التواصل العالي والدقيق مع مقاتلات أخرى من نفس الطراز.

ويصل طول المقاتلة "إف 35" إلى 15.67 متراً، وارتفاعها إلى 4.33 متراً، فيما يبلغ وزنها دون ذخائر، 13 ألف و170 كيلو غرام.