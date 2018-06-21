قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، فرز أصوات الانتخابات الرئاسية أولا، بعد اقتراع الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة الأحد المقبل.

وأوضحت مصادر في اللجنة العليا، أنه سيتم أولا فرز الأصوات التي يدلى بها الناخبون في الانتخابات الرئاسية.

وستبدأ عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يتم السماح للناخبين المنتظرين دورهم عند صناديق الاقتراع بحلول الخامسة، الإدلاء بأصواتهم.

ويحظر على الناخبين الدخول إلى مكان الاقتراع وبحوزتهم أجهزة تواصل أو تصوير، على غرار الهواتف، حيث يتعين عليهم تسليمها للمعنيين قبيل التصويت واستلامها بعد ذلك.

وسيتم منح أولوية للحوامل والمرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال عملية التصويت.

وتشهد تركيا الأحد المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، أن 59 مليون و369 ألف و960 ناخباً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم داخل البلاد وخارجها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 24 من الشهر الجاري.

وبحسب البيانات التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي فإن 56 مليونا و322 ألفا و 632 ناخباً سيدلون بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد.