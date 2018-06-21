رداً على قرار ترامب.. تركيا تفرض رسوماً جمركية على منتجات أمريكية

فرضت تركيا رسوما جمركية على عشرين منتجا أمريكيا تقريباً، وذلك ردا على الرسوم الإضافية التي فرضتها واشنطن على استيرادات الصلب والألمنيوم.

فسوف تفرض تركيا، طبقا للمستندات التي أودعت لدى منظمة التجارة العالمية، تعريفة بقيمة 267 مليون دولار على منتجات بقيمة 1.8 مليار دولار تصدرها الولايات المتحدة إلى تركيا تتراوح من السيارات حتى الواقيات الشمسية.

وتأتي هذه الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الخميس، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على الصلب والألمنيوم المستورد في خطوة أثارت غضب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا.

بينما تقول الولايات المتحدة إن واردات المعادن تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

هذا وتبلغ الرسوم الأمريكية 267 مليون دولار على صادرات تركية إلى الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم بقيمة 1.1 مليار دولار.