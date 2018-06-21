يلدريم: طهرنا 400 كم مربع شمالي العراق من إرهابيي "بي كا كا"

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن قوات بلاده قامت بتطهير 400 كم مربع شمالي العراق من إرهابيي منظمة "بي كا كا".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، اليوم الخميس، حيث أضاف يلدريم: "لدينا 11 نقطة عسكرية مؤقتة شمالي العراق، وقمنا بعملية تطهير (من إرهابيي بي كا كا) على مساحة 400 كم متربع وجنودنا يواصلون مهامهم".

وأضاف يلدريم: "بدأنا منذ فترة ليست بقصيرة بعمليات في شمال العراق، شبيهة بدرع الفرات وغصن الزيتون، لأنه ليس من السهل القضاء على أوكار الإرهابيين هناك عبر الضربات الجوية وحدها".

وأكد يلدريم عدم وجود أي مشكلة مع إيران بخصوص العملية العسكرية ضد معاقل "بي كا كا" في جبال قنديل شمالي العراق.

كما تطرق يلدريم إلى خارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة لإخراج إرهابيي "ي ب ك /بي كا كا" من منطقة منبج، بريف حلب شمالي سوريا.

وقال يلدريم: "بدأنا تعاونا مع الولايات المتحدة في منبج وهذا تطور جيد، وبعكسه كان من الممكن حدوث توتر أكبر وصدام مباشر".

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ولفت يلدريم إلى أن ثقة المواطنين الأتراك بالولايات المتحدة تراجعت إلى مستويات متدنية وتهاوت إلى أقل من 20 بالمئة.

وأردف : "إصلاح هذه الحالة ذات العواقب الوخيمة ليس من مسؤوليتنا، بل هي على عاتق واشنطن".