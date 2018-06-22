الجيش التركي يحيّد 87 إرهابيا خلال أسبوع

تمكن الجيش التركي من تحييد 87 إرهابيا، في عمليات عسكرية نفذها خلال أسبوع، بين الجمعة الماضية وأمس الخميس، داخل وخارج البلاد.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان صدر، اليوم الجمعة، إن العمليات العسكرية نفذت في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، وشمالي العراق.

وأضاف أن القوات التركية تمكنت من تحييد 87 إرهابيا خلال العمليات، كما صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ولفت البيان إلى أنّ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية "غصن الزيتون"، بلغ 4 آلاف و509 إرهابيين.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل، بعد 64 يومًا من انطلاقها.

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" في شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها لتدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن حدود البلاد مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.