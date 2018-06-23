الجيش التركي يعلن تحييد ٧ إرهابيين في غارات بولاية هكاري

أعلن الجيش التركي، السبت، تحييد 7 مسلحين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في غارات جوية بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد ومنطقة الزاب بشمال العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية أن سلاح الجو نفذ غارات جوية ضد أهداف المنظمة الانفصالية بالمناطق الحدودية لهكاري ومنطقة الزاب .

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد العدد المذكور.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.