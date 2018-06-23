تركيا تدخل فترة الصمت الانتخابي

دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي، اعتبارا من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15 تغ)، مساء اليوم السبت، استعدادا للاقتراع الرئاسي والبرلماني الذي يجرى غدا الأحد.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، تتوقف حملات جميع المرشحين مع بدء فترة الصمت الانتخابي.

وفي هذه الفترة، يحظر القانون نشر أخبار أو تعليقات أو مقالات رأي بهدف الترويج، والتي قد ثؤثر على توجهات الناخبين واختياراتهم.

ويوم الانتخابات يسمح لوسائل الإعلام، نشر الأخبار والبيانات التي تصدر عن اللجنة العليا للانتخابات فقط، في الفترة ما بين الساعة 18:00-21:00 بالتوقيت المحلي.

وبعد انقضاء هذه المدة يرفع الحظر، فيما تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بصلاحية فعل ذلك قبل الساعة التاسعة، إذا رأت حاجة إلى ذلك.

وستكون انتخابات الغد إيذانا بالتحول إلى نظام رئاسي أُقر في استفتاء شعبي أجري العام الماضي.