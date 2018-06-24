الطاهي التركي الشهير "نصرت" يدلي بصوته في الانتخابات على طريقته الخاصة

أدلى الطاهي التركي الشهير "نصرت غوكتشيه"، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية وذلك على طريقته الخاصة المشهورة.

وقام نصرت بإلقاء ورقة التصويت على طريقته الخاصة كما ينثر الملح على اللحم حين طهيه، وهي طريقة أكسبته شهرة واسعة ليست في تركيا فحسب بل حول العالم.

ونشر نصرت صورته وهو يدلي بصوته على حسابه على إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 14 مليون شخص وكتب أنه قدم من على بعد مئات الكيلومترات من اجل المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته.

وصباح اليوم، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.