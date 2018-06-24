تركيا تنتخب.. البدء بفرز أصوات المغتربين

مع انتهاء عملية التصويت داخل البلاد، في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، بوشر فرز أصوات ناخبي الخارج الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في العاصمة أنقرة.

وقد جمعت الصناديق التي تحوي أصوات الناخبين الأتراك الذين أدلوا بصوتهم في 60 دولة و123 ممثلية، في مركز "المؤتمرات" التابع لغرفة تجارة أنقرة.

ثم أدى الموظفون القسم قبيل الشروع في فرز الأصوات، في المركز الذي يضم قرابة 8 آلاف موظف.

ووفق اللجنة العليا للانتخابات التركية، يفوق عدد المصوتين الأتراك خارج البلاد 3 ملايين ناخب.

أما عدد الناخبين المسجلين داخل البلاد فيبلغ 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً.