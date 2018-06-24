زعماء سياسيون أتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أدلى زعماء سياسيون أتراك بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في مناطق مختلفة من البلاد وذلك مع الساعات الأولى لبدء التصويت في الانتخابات التي تجرى بشكل مبكّر في البلاد.

ففي ولاية إزمير غربي البلاد أدلى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بصوته في المركز الانتخابي التي يوجد به سجله الانتخابي.

وتجمع مئات المواطنين من أجل إلقاء التحية على يلدريم الذي سيصبح آخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا مع البدء الفعلي بتطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي يلغي منصب رئيس الوزراء.

وفي تصريح مقتضب له أمام اللجنة الانتخابية قال يلدريم: "قمنا بواجب المواطنة ومارسنا حق الانتخاب، نتمنى أن تكون انتخابات خير من أجل شعبنا ووطننا، الانتخابات تجرى في جو آمن وسلس، نتمنى أن يكون النظام الجديد به الخير لتركيا".

من جهته، أدلى محرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية بصوته في دائرته الانتخابية بمنطقة يالوفا غربي تركيا.

ولاحقاً أدلى زعيم الحزب كمال قليتشدار أوغلو بصوته في العاصمة أنقرة.

كما أدلى الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، سزائي تمللي، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي تصريح مقتضب له بعد تصويته، في ولاية وان شرقي البلاد، أعرب تمللي عن تمنيه أن تكون الانتخابات عيدا ديمقراطيا.

كما أدلت ميرال أكشينار زعيمة حزب الجيد ومرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية بصوتها في مركزها الانتخابي بمدينة إسطنبول.

وصباح اليوم، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.