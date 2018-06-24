لأول مرة بتركيا.. تطبيق نظام الصناديق الانتخابية الجوالة لذوي الاحتياجات الخاصة

بدأ للمرة الاولى في تركيا تطبيق نظام الصناديق الانتخابية الجوالة من أجل المرضى المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستصل الصناديق بناء على طلبهم إلى أماكن إقاماتهم.

وفي هذا الإطار تم تخصيص 1303 صناديق من أجل 17 ألفا و258 ناخبا مقعدا تتوافر فيهم المعايير اللازمة لتوفير هذه الخدمة.

وفي السابق كان المرضى وذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى المراكز الانتخابية لممارسة حقهم الانتخابي.

وصباح اليوم، توجه الناخبون الأتراك، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية ونواب البرلمان.

ومن المنتظر أن يتقدم 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً للإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.

وتجرى العملية الانتخابية في عموم البلاد بين الساعة (08:00 و17:00) بالتوقيت المحلي (05:00-14:00 تغ)، مع إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية في حال لم يكف الوقت في بعض المراكز المزدحمة.