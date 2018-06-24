وحدات عسكرية تركية وأمريكية تسيّر دورية رابعة في محيط منبج

سيرت عناصر من الجيش التركي والأمريكي، الأحد، دورية رابعة على الخط الواقع بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج" السوريتين.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية إن عناصر من القوات المسلحة التركية والجيش الأمريكي سيرت، اليوم، أعمال دورية رابعة بشكل منسق ومستقل، على الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومنطقة منبج.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت رئاسة الأركان التركية، بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومدينة منبج شمالي سوريا.

وفي 20 يونيو/حزيران الجاري سيرت الدورية الثانية على نفس الخط، ويوم الجمعة الماضي سيرت الدورية الثالثة.

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وكان التنظيم احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/ آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.