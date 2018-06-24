يلدريم: تحرير الأتراك المختطفين بليبيا إثر عملية دقيقة وصعبة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إن 3 رهائن أتراك تم تحريرهم في ليبيا وصلوا إلى بلادهم، بعد إنقاذهم في عملية وصفها بـ "الصعبة والدقيقة".

جاء ذلك في تصريح مقتضب ليلدريم، عقب إدلائه بصوته بالانتخابات المبكرة، في ولاية إزمير غربي البلاد.

وأضاف يلدريم: "جرى تحريرهم (ثلاثة مهندسين أتراك مختطفين في ليبيا) عبر عملية مكثفة الجهود ودقيقة وصعبة، وقد وصلوا إلى الوطن صباحًا والتقوا بأسرهم، لتتحقق النهاية السعيدة".

وأمس السبت، أثمرت الجهود التركية بالتعاون مع السلطات الليبية، عن تحرير 3 مهندسين أتراك، بعد 233 يوما من اختطافهم ببلدة "أوباري" الليبية، وفق مصادر رئاسة الوزراء التركية.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اختطف مسلحون مجهولون 4 أجانب، بينهم 3 أتراك، يعملون في شركة "آنكا تكنيك" التركية المنفذة لمحطة كهرباء في أوباري، جنوبي ليبيا.

وفي سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء التركي عن تمنيه بأن تجلب الانتخابات الهدوء والسلام وتعزز أواصر الإخوة بين أبناء الشعب، مبينا أن "البلاد تعيش أجواء عيد ديمقراطي جميل، وسط إقبال كثيف على الاقتراع".

وبيّن يلدريم أن تركيا ستواصل التقدم نحو أهداف وآفاق جديدة مصحوبة بالاستقرار والثقة مع النظام الجديد (الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي).

وصباح اليوم، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.