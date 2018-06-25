الحزب "الجمهوري التركي" يفوز بـ10 بلديات في الانتخابات المحلية بقبرص التركية

فاز الحزب "الجمهوري التركي" الشريك بالسلطة في جمهورية شمال قبرص التركية، برئاسة 10 بلديات من أصل 28 في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد، الأحد.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 71.41 بالمئة في الجمهورية التي يبلغ عدد الناخبين فيها 191 ألفًا و153 ناخبًا.

وتنافس في الانتخابات المحلية 111 مرشحًا على رئاسة 28 بلدية، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في 734 صندوقًا.

وبحسب النتائج غير الرسمية، فاز الحزب الجمهوري التركي برئاسة 10 بلديات، ثم حزب الوحدة الوطنية المعارض بـ7، فيما فاز حزبا "الديمقراطي" و"الديمقراطي الاشتراكي"، ببلدية لكل منه، فيما توزعت البلديات الـ9 الباقية على مرشحين مستقلين.

والأحد، استقبلت مراكز الاقتراع في جمهورية شمال قبرص، الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رؤساء البلديات ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، فضلًا عن المخاتير وأعضاء مجالس الحكماء.