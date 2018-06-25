الداخلية التركية تعلن تحييد 24 إرهابيا داخل البلاد خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 24 إرهابياً في عمليات أمنية داخل البلاد خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أنّ قوات الأمن تمكنت من قتل 12 إرهابيا، وألقت القبض على 7 آخرين، فيما سلّم 5 إرهابيون أنفسهم إلى السلطات.

وأضاف البيان، أنّ قوات الأمن وبدعم من الجيش، نفذت خلال الأسبوع الأخير ألفا و542 عملية أمنية ضدّ التنظيمات الإرهابية داخل حدود تركيا.

وخلال العمليات الأمنية تمّ توقيف 395 شخصاً للاشتباه بصلتهم بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وكذلك توقيف 68 آخرين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما أوقفت السلطات التركية خلال حملاتها 198 شخصاً في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية، و3 آخرين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيمات يسارية إرهابية.

وتمكنت قوات الأمن من تدمير 11 ملجأً ومخبأً للإرهابيين و7 متفجرات مصنوعة يدوياً، في مداهمات جرت بولايات شرناق وهكاري ودياربكر ووان جنوبي وجنوب شرق تركيا.