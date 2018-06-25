الناتو مهنئاً بنجاح الانتخابات: تركيا حليف مهم جداً للحلف

هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين الشعب التركي لمشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي تصريحات صحفية، قال ستولتنبرغ أهنئ الشعب التركي لمشاركته الكبيرة في الانتخابات، كما سأجري اتصالا هاتفيا بالرئيس أردوغان لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف: تركيا حليف مهم جدا للناتو، ليس فقط لامتلاكها موقعا إستراتيجيا مهما من الناحية الجغرافية، وإنما أيضا لدورها الحساس في مواجهة الإرهاب.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة على 30.67 بالمئة من الأصوات.