رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية: انتهينا من فرز 99.91 بالمائة من الأصوات

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفَن، الانتهاء رسمياً من فرز 99.91 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت أمس الأحد في تركيا.

وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحافية اليوم الاثنين: "انتهينا من فرز 99.91 بالمائة من الأصوات بالانتخابات الرئاسية حتى الآن".

وأضاف: "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرت بشكل سليم، وسنعرض النتائج النهائية على المواطنين بعد الانتهاء من التدقيقات اللازمة".

وفجر اليوم أعلن غوفَن رسميا فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، عقب حصوله على أغلبية الأصوات.

وشهدت تركيا أمس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري على 30.67 بالمئة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمئة من الأصوات، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمئة، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.61 بالمئة.