روحاني يهنئ أردوغان وبوتين يعتبر فوزه "دليلاً على نفوذه السياسي الكبير"

هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزه "دليلاً على نفوذه السياسي الكبير".

وقال روحاني في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية: "أهنئ بكل سعادة وسرور فخامتكم بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية، ونيلكم الثقة من جديد".

وأضاف روحاني: ترتبط إيران وتركيا بأواصر تاريخية وثقافية ودينية متينة، وأتمنى خلال فترتكم الرئاسية الجديدة تعزيز العلاقات الوديّة بين البلدين، لا سيما في موضوعات التعاون بخصوص قضايا العالم الإسلامي، وحل أزمات المنطقة، وتعزيز السلام والاستقرار في إطار قيم الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وختم روحاني بقوله: "أدعو الله بالسعادة لفخامتكم وللشعب التركي الصديق والشقيق".

من جهته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، معتبرا أنه دليل على "نفوذه السياسي الكبير".

وشدد بوتين في برقية التهنئة على ان "نتائج الانتخابات دليل واضح على النفوذ السياسي الكبير لأردوغان وعلى الدعم الواسع الذي تحظى به قيادته"، بحسب بيان صدر عن الكرملين.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 30.67 بالمئة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمئة من الأصوات، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمئة، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.61 بالمئة.