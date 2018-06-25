عبد الله غول يهاتف أردوغان ويهنئه بالفوز في الانتخابات

هاتف الرئيس التركي السابق عبد الله غول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتهنئته بالفوز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد الله غول إنه هاتف اليوم أردوغان وهنأه بفوزه في الانتخابات وتمنى له التوفيق في الفترة الرئاسية الجديدة.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88 بالمائة، حسب نتائج غير رسمية.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمائة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.62 بالمائة (67 مقعدا).