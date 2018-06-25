هكذا هنأ عدد من المشاهير الأتراك أردوغان بالفوز في الانتخابات

عبر مشاهير من الأتراك عن سعادتهم بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفترة رئاسية جديدة في البلاد، وفق نتائج أولية غير رسمية للانتخابات، التي جرت أمس الأحد.

وعلى حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب وغرد الفنانون والمشاهير الأتراك، معبرين عن سعادتهم من النتائج الديمقراطية التي ظهرت عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا أمس.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.67 بالمائة من الأصوات.

المطرب التركي الشهير إبراهيم طاطليسيس، قال "سيدي الرئيس حققتم مزيدا من النجاح أبارككم من القلب، حيث تبدأ أجمل وأقوى الأيام في بلادنا، وأتمنى الخير للنظام الرئاسي الجديد، ونأمل من الله أن يكون سندك في مسيرتك المباركة".

المطرب علي شان، قال من ناحيته، "تركيا أعطت قرارها، نتمنى أن يكون خيرا سيدي الرئيس، وهناك كثير من الخدمات التي ستقومون بها للشعب بإذن الله".

أما الممثل الشهير شاهان غوكباهار، المعروف بشخصية "رجب إفيديك"، فقال "أبارك للسيد الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أشكر السيد محرم إينجه على الحماس الذي جاء به، وآمل من قلبي أن يصل الشعب إلى المستوى الذي يستحقه، ونتمنى الخير لتركيا".

مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة إيجة إركين، علقت بقولها "نتمنى أن يكون خيرا لبلادنا"، في حين قالت المطربة والمذيعة سيدا سايان، "كنت قد قلت بأن المسير مستمر، أين كنا؟".

الممثلة المخضرمة سفيم إمره، قالت بدورها "إننا نحب رئيس تركيا العظيمة، الرئيس المؤمن والمحب، نأمل من الله أن يعطيك العمر والصحة، نفخر بكم. كنت رأيت النتائج في حلمي، وأشكر الله على نعمه".

وقالت المطربة غولبان إرغين، "نتمنى أن تكون النتيجة خيرا للبلاد، وأن يعم الفرح والسرور علينا جميعا وعلى أبنائنا"، وشاطرتها زميلتها المطربة إيبرو يشار، بالقول "نتمنى الخير لأول رئيس للجمهورية التركية (وفق النظام الجديد)".

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88 بالمائة، حسب نتائج غير رسمية.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمائة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.62 بالمائة (67 مقعدا).