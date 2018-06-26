بعد الملك سلمان.. ولي العهد السعودي يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات

بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مساء الاثنين، برقية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه خلالها بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، إن بن سلمان أعرب في برقيته "عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس التركي، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية تركيا وشعبها الشقيق".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء الاثنين بالرئيس التركي هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وعبر خلاله "عن تمنياته الصادقة للرئيس التركي بالتوفيق ولتركيا وشعبها بدوام التقدم والازدهار".

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، حيث بلغت نحو 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189 مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة.