واشنطن: نحترم قرار الناخب التركي ونتطلع لعلاقات بناءة مع أردوغان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أنها تحترم قرار الناخب التركي وتتطلع لعلاقات بناءة مع الرئيس رجب طيب أردوغان عقب فوزه في الانتخابات التي جرت الأحد.

وفي تصريح مكتوب للأناضول، قالت الخارجية الأمريكية: "نحترم قرار الناخب التركي ونتطلع إلى علاقة بناءة مع الرئيس أردوغان ونحن نواجه معا التحديات المشتركة".

وأضافت: "نشجع كل من تم انتخابهم في تركيا ومنهم الرئيس أردوغان على تمثيل وجهات النظر المختلفة لكل المواطنين الأتراك وتعزيز الديمقراطية في البلاد".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري اتصالا هاتفيا بأردوغان لتقديم التهنئة له بفوزه في الانتخابات.

وأمس الأول الأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت نسبة المشاركة فيها رقمًا قياسيًا، نحو 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189 مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة (67 مقعدًا).