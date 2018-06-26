104 نائبة في البرلمان التركي الجديد أصغرهن 22 عاماً

ضمت تشكيلة البرلمان التركي الجديد 104 نائبة بحسب النتائج النهائية غير الرسمية التي ظهرت حتى الآن للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد في تركيا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتظهر النتائج المنشورة حتى الآن أن 104 نائبة نجحن في الوصول إلى البرلمان في أوسع تشكيلة للسيدات في البرلمان التركي المكون من 600 نائب.

وعن حزب العدالة والتنمية الحاكم نجحت 54 مرشحة في الدخول إلى البرلمان، بينما تمكنت 18 مرشحة أخرى من الوصول للبرلمان من خلال حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، و5 عن حزب الحركة القومية، و3 عن حزب الجيد، و25 من خلال حزب الشعوب الديمقراطي.

وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بالترشح للبرلمان من عمر 18 سنة، تعتبر "رميسة كافاك" 22 عاماً أصغر نواب البرلمان الحالي عن حزب العدالة والتنمية، إلى جانب "درسين داغ" 22 عاماً أيضاً والتي فازت عن حزب الشعوب الديمقراطي.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، حيث بلغت نحو 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189 مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة.