الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود تركيا لتلبية احتياجات أكثر من 3.5 ملايين لاجئ

أشاد مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بجهود تركيا المهمة لتلبية احتياجات أكثر من 3.5 ملايين لاجئ تستضيفهم على أراضيها.

جاء ذلك في بيان أعده المجلس حول التقدم الذي أحرزته 6 دول في مسيرة عضوية الاتحاد، بينها تركيا وصربيا والجبل الأسود.

وأشار البيان إلى استمرار النتائج الملوسة لـ "التعاون البناء" مع تركيا في أزمة اللاجئين، داعيا إلى مواصلة تطبيق الاتفاقية الموقعة مع أنقرة في هذا الإطار.

وفي 18 آذار/ مارس 2016 توصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.

وأكد بيان المجلس انخفاض الهجرة غير الشرعية والحد من وقوع ضحايا في بحر إيجة، بفضل الاتفاقية.

وأضاف "نقدر الجهود المهمة التي تبذلها تركيا لتلبية احتياجات أكثر من 3.5 ملايين لاجئ تستضيفهم، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم المادي والتقني لها في هذا المجال".

ولفت إلى أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وتعتبر شريكا محوريا له، مشيرا إلى أهمية التعاون مع تركيا ودول غرب البلقان في مسألة محاربة الإرهاب.

وطالب البيان تركيا بـ "تصحيح النواقص فيما يتعلق بسيادة القانون والحريات الأساسية في البلاد".

ودعا تركيا "للالتزام بالاتفاقيات الدولية ومبادئ حسن الجوار".

وأوضح البيان أن مفاوضات العضوية مع تركيا في نقطة التوقف حاليا، مؤكدا خلو أجندة الاتحاد من فتح فصول تفاوضية جديدة مع أنقرة في ظل الوضع الراهن أو تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي معها.