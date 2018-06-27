تركيا تعتبر موقف الاتحاد الأوروبي تجاهها "نفاقا وعدم اتزان"

اعتبرت وزارة الخارجية التركية موقف الاتحاد الأوروبي عقب قرارات مجلس الشؤون العامة للاتحاد بشأن تركيا، "نفاقًا وعدم اتزان".

وأوضحت الخارجية التركية، عبر بيان، أنّ القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون العامة للاتحاد في اجتماعه الثلاثاء، "لا تمت إلى العدالة بصلة".

وأكّدت الخارجية التركية أن أنقرة لن تقبل أبداً بفرض شروط وإملاءات جديدة على مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

كما اعتبرت أن طرح شروط جديدة لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي "لا يمكن فهمه مطلقاً".

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.