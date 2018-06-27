زلزال بقوة 4.2 درجة في بحر إيجه قبالة سواحل تركيا

وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء، في بحر إيجه قبالة سواحل ولاية إزمير، غربي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (أفاد).

ووفق البيان فإنّ مركز الزلزال يقع على عمق 7 كم تحت سطح البحر قبالة بلدة "قره برون" التابعة لولاية إزمير.

وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت بحدود الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي (01.00 تغ)، وبلغت شدتها 4.2 درجة، على بعد 15 كم من شواطئ بلدة "قره برون".

ولم يشر البيان إلى وقوع أية أضرار بسبب الزلزال.