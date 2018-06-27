سلاح الجو التركي يدمر مواقع تابعة لإرهابيي منظمة "بي كا كا" شمالي العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لإرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية، بينها مخازن للأسلحة، في غارات على عدّة مناطق شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مقاتلاتها شنّت غارات على مواقع "بي كا كا" في مناطق "سينات - حفتنين" و"متينا" و"غارا".

وأوضحت الأركان التركية أن الغارات الجوية أدت إلى تدمير ملاجئ ومخازن للذخائر، فضلًا عن مرابض أسلحة تابعة للمنظمة الانفصالية شمالي العراق.

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها العسكرية ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" في شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية إلى تدمير أسلحة ومواقع المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن حدود البلاد مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.