مصرع طيار تركي متدرب إثر سقوط طائرته جنوب تركيا

لقي طيّار تركي متدرّب مصرعه، الأربعاء، إثر تحطم طائرته التابعة لجامعة غازي عنتاب في ولاية أدي يمان، جنوبي تركيا.

وأوضح على غور، رئيس جامعة غازي عنتاب، أن طائرتي تدريب تابعتين لكلية علوم الطيران والملاحة الفضائية، أقلعتا صباح اليوم من مطار غازي عنتاب.

وأضاف أن إحدى الطائرتين سقطت في تمام الساعة التاسعة صباحا (06:00 تغ) بمنطقة بسني التابعة لولاية أدي يمان.

ولفت إلى أن الجهات المختصة تواصل عملها من أجل التعرف على سبب سقوط الطائرة.

وتوجهت فرق الإسعاف والإطفاء وقوات الأمن مباشرة إلى موقع تحطم الطائرة.