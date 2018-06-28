"تيكا" التركية تنشئ مكتبات إلكترونية لطلاب يفتقدون خدمة الإنترنت بالمكسيك

أنشأت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، مكتبة إلكترونية لعشرات الوحدات التعليمية في أرياف ولايات موريلوس، وبويبلا، ومكسيكو في المكسيك.

وأفاد بيان صادر عن تيكا، اليوم الخميس، أنه تم إنشاء مكتبة إلكترونية لـ142 وحدة تعليمية في ولايات موريلوس، وبويبلا، ومكسيكو التي تضررت من زلزال ضرب المنطقة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبفضل المكتبة أصبح بإمكان أطفال القرويين المكسيك الذين لا تصلهم خدمة الإنترنت، الوصول إلى المعلومة من خلال قراءة الكتب الإلكترونية المحملة على حواسيب قدمتها تيكا.

وأعرب مدير القطاع العام والوفود بالمجلس الوطني لتطوير التعليم التابع لوزارة التربية المكسيكية، موريسيو عبيد دوبلادو، خلال مراسم افتتاح المكتبة، عن شكره لـ"تيكا" التي وفرت الفرصة للطلبة القرويين في المكسيك، الأمر الذي سيزيد من جودة تعليمهم.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لتطوير التعليم التابع لوزارة التربية المكسيكية، تأسس بهدف تقديم خدمة التعليم الأساسي والابتدائي لطلبة الأرياف من القرويين والعمال المهاجرين من ذوي الدخل المحدود في المكسيك، حيث يقوم معلمون متطوعون شباب بتعليم أطفال تلك المناطق في وحدات تعليمية، بعد أن تعذر بناء مدارس فيها لقلة الطلبة.