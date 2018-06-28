طلائع شرطة عفرين تصل "بلبل وراجو" بعد تلقي تدريبات لدى الدرك التركية

تواصل قوات الدرك التركية، تدريب وتأهيل قوات "شرطة عفرين" التي ستتولى مهام حفظ الأمن والتدخل ضد أحداث الشغب في منطقة عفرين السورية، المحررة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" عبر عملية غصن الزيتون.

وتتكون قوات شرطة عفرين من عناصر كردية وعربية وتركمانية، وتخضع لتدريبات مكثفة على يد وحدات من قوات الدرك التركية.

وتوجّهت الدفعة الأولى من قوات شرطة عفرين، إلى بلدتي راجو وبلبل، بعد أن أكملت تدريباتها التي استغرقت أسبوعين.

وتتلقى العناصر تدريبات عملية على "التدخل ضد أحداث الشغب"، و"قانون الشرطة"، و"الانضباط العام"، و"التدريب على العمليات في الأماكن السكنية"، و"تفكيك العبوات الناسفة"، و"الفحص الجنائي".

ويتم اختيار عناصر الشرطة على أساس التطوع ووفق معايير محددة لفرض الأمن والاستقرار في عفرين، حيث يتلقون تدريبات في فرض الأمن العام ومكافحة الإرهاب وتنظيم المرور.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا، بالكامل من الإرهابيين.